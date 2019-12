Сборная мира-2019. Версия UA-Футбол. Вратарь

Бразилец немецкого происхождения начал свой футбольный путь на родине, в "Интернасьонале" – в основную команду "народного клуба" Алиссон попал в 2013-м, где на протяжении двух лет пробыл сменщиком Дида (того самого). Сразу после того, как многолетний вратарь "россонери" завершил карьеру, Бекер успешно занял место в рамке, но всего на сезон, уехав затем покорять Италию. Получилось не с наскока, в "Роме" ему вновь пришлось вспомнить, что такое скамейка – уж слишком хорош в тот период был Войцех Щенсны. Тем не менее, после отъезда поляка в Турин, наш герой станет основным стражем ворот "джаллоросси", да и вообще впредь будет отдавать кому-либо свое место лишь в случае травмы.

"Алиссон Беккер – это все, что вам нужно". Юрген Клопп

Успешные выступления в Риме (статус лучшего кипера Серии А в сезоне 2017/18, первый опыт (!) по устранению Месси в ¼ финала ЛЧ), личное знакомство на "Энфилде", а также вратарская проблема "Ливерпуля", остро давшая о себе знать в решающем матче на НСК "Олимпийский", в комплексе позволили Алиссону присоединиться к мерсисайдцам. Бекер даже успел недолго побыть самым дорогим вратарем в истории футбола: за 65 миллионов фунтов стерлингов Клопп заполучил прыгучего и играющего ногами вратаря, способного вести борьбу в воздухе. Бразилец обладает прекрасной реакцией, хорошим чтением эпизодов и не ловит мандраж во время свиданий с нападающими (привет, Кариус).

Слова подтверждают цифры и достижения в первом же сезоне: Алиссон отдал наибольшее количество передач среди всех вратарей в АПЛ (864, в точности уступил лишь Кепе и Эдерсону), больше всех "снимал второй этаж" и чаще остальных покидал ворота. Также именно у бразильца самый высокий процент отраженных ударов (77%) и "Золотая перчатка" по итогам розыгрыша – 21 сухой поединок и 22 пропущенных мяча в 38 встречах, больше "сухарей" только у Петра Чеха в феноменальном для "синих" сезоне 2004/05 (24). К слову, Бекер настолько хладнокровен, что сумел выбить второй результат по обводкам за последние два полных сезона – 8 попыток, все успешные. Результативных ошибок к маю накопилось целых 3, но цифра только подтверждает закономерность – если сложить все показатели воедино, то Алиссону можно смело присуждать звание самого "сбалансированного" стража ворот на Туманном Альбионе.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" не смог опереться только лишь на показатели своего вратаря, чтобы взять золотые медали, но зато именно игра бразильца стала одним из ключевых факторов успеха на европейской арене. Вспомните, как Бекер справился с выстрелом Милика в упор, когда "красные" замерли в миге от вылета из соревнования во время битвы с "Наполи".

Tbh I don’t understand the big buzz about Alisson save.

Milik is literally hitting at his chest, Alisson doesn’t even need to shift from his position, just doing a little step to the player.

Great positioning, but this is the striker hitting at him pic.twitter.com/PKdTBRMQwK — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 12, 2018

Его способности вновь вышли на первый план в ответном полуфинале Лиги чемпионов с "Барселоной". На "Энфилде" Алиссон оформил 5 сейвов, но самый важный осуществил при счете 1:0 в пользу хозяев, когда Лионель Месси нашел пространство и вывел Альбу один на один с голкипером – Бекер вовремя сократил угол обстрела. Забей тогда Жорди – мы могли и не увидеть исторический камбек. К слову, навык своевременного выхода из ворот благодаря анализу ситуации голкипер демонстрирует регулярно.

Хоть выстрелы игроков "Тоттенхэма" и не вызвали сложностей у вратаря "Ливерпуля" в финале турнира, но рекорд по сейвам в решающих матчах ЛЧ он все равно повторил (8 ударов, со всеми справился). Алиссон отпраздновал победу с женой по FaceTime: Наталья не смогла приехать на финал из-за преждевременных родов второго ребенка, но Бекер нашел возможность связаться с любимой, удобно прилегши на газон "Ванда Метрополитано". Свои отношения пара не афиширует: известно лишь то, что познакомились они еще детьми, а сама Наталья врач по профессии. Персональный доктор – это удобно.

Успех не отпускал Алиссона и летом: в июле национальная сборная Бразилии выиграла домашнюю Копа Америка, побив в финале перуанцев (3:1). Вратарь "пентакампеонов" пропустил только в финале, но при этом сохранял свои ворота в неприкосновенности во всех соревнованиях с начала мая. По итогам турнира, Бекер стал лучшим голкипером и окончательно завоевал статус "злого гения Месси" – на Копа у них зеркальная статистика. Аргентинец забил лишь однажды, да и то с пенальти, а бразилец столько же пропустил – да и то с 11-метрового. Таким образом, он остановил Лионеля в 3 турнирах с 3 разными командами ("Рома", "Ливерпуль", "Селесао").

Громкие успехи часто требуют небольшой корреляции. Начало сезона 2019/20 у Алиссона не задалось: он получил травму в первом туре АПЛ против "Норвича" (4:1), неудачно поскользнувшись во время удара от ворот; икроножная мышца не выдержала и отправила голкипера в лазарет на два с лишним месяца. Все это время, с середины августа и до конца октября, Бекера подменял Адриан – испанец только иногда покидал поле, не вытянув при этом мяч из сетки, но в целом демонстрировал отсутствие мандража и неплохо подстраховал основного стража ворот. Ведь нужно обладать харизмой, чтобы достойно руководить стеной из Ван Дейка и Матипа. Присутствие дышащего в спину и готового тебя заменить в любой момент матча коллеги – важный фактор для тонуса голкипера, хорошо, что рядом с Бекером такой есть.

????



Reporter: Are you surprised by the speed of Alisson's return?



Klopp: I don't know how long we said he would be out, do you know?



Reporter: A couple of months...



Klopp: And how long has he been out now?



Reporter: A couple of months... pic.twitter.com/ca4y1RToLg — This Is Anfield (@thisisanfield) September 27, 2019

Награда лучшему вратарю по версии FIFA, а также приз имени Льва Яшина тоже догнали бразильца в уходящем году. Во время церемонии вручения первого трофея, Алиссон, похоже, и не понял, что опередил Тер Штегена и Эдерсона, появившись на сцене с опозданием в целую минуту.

"Где Алиссон Бекер? Я точно видел его сегодня! Ты прячешься? Марта, тебе стоило объявить его на португальском языке. Или он просто не ожидал, что победит?"

Alisson not realising he's won the best goalkeeper award is priceless! ???? pic.twitter.com/17deYMf0Mp — Football Daily (@footballdaily) September 24, 2019

Впервые со времен Пепе Рейны в воротах мерсисайдцев не просто отбывает первый номер, а действительно мечется бдительный страж. Похоже, болельщики "Ливерпуля" могут вздохнуть с облегчением.

В материале использованы данные Opta