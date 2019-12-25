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Тоттенхэм - Брайтон. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 26 декабря, начало встречи в 14:30

Тоттенхэм - Брайтон. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
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В октябре этого года "Брайтон энд Хоув Альбион" сенсационно разгромил "Тоттенхэм" - 3:0. Тогда проблемы "шпор" только начинались. Сейчас у лондонцев есть шанс взять реванш, на своем поле последняя игра с "чайками" завершилась победой "Хотспур" 1:0. Впрочем, просто не будет, 19-й тур открывают соперники, которые очень непредсказуемые в очных противостояниях.

АПЛ. 19-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир)

Тоттенхэм 14:30 Брайтон

В прошлом туре Премьер-лиги команда Моуриньо безвольно уступила "Челси" (0:2), однако это безволие обманчиво и относиться лишь к играм с бывшими командам Жозе – два поражения у "шпор" при новом наставнике – от "Ман Юнайтед" и "Челси". Во всех остальных поединках "Тоттенхэм" под руководством Моуриньо одержал победы.

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"Чайки" также проиграли в своем последнем матче чемпионата. "Шеффилд Юнайтед" минимально одолел "Брайтон" - 1:0. Серия без побед у подопечных Грэма Поттера составляет уже три матча – ничьи с "Кристал Пэласом" (1:1) и "Вулверхэмптоном" (2:2).

В турнирной таблице "Тоттенхэм" и "Брайтон" разделяет шесть очков, разные задачи на сезон и возможности в чемпионате у этих соперников. Тем не менее, "чайки" способны дать бой и показать определенную неуступчивость. Хозяева, скорее всего, наберут три важных очка в 19-м туре АПЛ, но победа будет минимальной и сложной, конечно, очень не хватать будет одного из лидеров, дисквалифицированного Сон Мина. Прогноз: победа "Тоттенхэма" 2:0.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Прогнозы
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