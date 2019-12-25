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Виллиан призывает начать бороться с расизмом

Англия
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Все из-за ситуации с его одноклубником

Виллиан призывает начать бороться с расизмом
UA-Футбол
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На матче "Тоттенхэм" - "Челси" состоялся один неприятный инцидент - игра была приостановлена из-за расистских кричалок в адрес Рюдигера. Его одноклубник Виллиан крайне негативно высказался о подобном.

"Это настоящий позор. Разочаровывает, что люди могут думать подобным образом. В составе "Тоттенхэма" также есть темнокожие игроки. Я действительно не понимаю, зачем делать подобные вещи.

Нужно бороться с такими вещами. Нужно найти способ это остановить. Подобные слова в адрес моих товарищей очень меня задевают", - приводит слова бразильца Sky Sports.

Ранее Виллиан заявил, что готов играть в "Челси" до сорока лет.

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В статье: Виллиан Челси (Лондон) Антонио Рюдигер
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