  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Борнмут - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борнмут - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ

Англия
(1 голосов)

UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 26 декабря, начало встречи в 17:00

Борнмут - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Очень удобный соперник ждет "Арсенал" в 19-м туре. "Борнмут" в семи последних матчах одержал всего одну победу при шести поражениях. В этом сезоне "канониры" уже один раз обыграли "черно-красных", правда, победа была минимальной и не очень убедительной 1:0. При этом в 2019-м, в феврале месяце была более убедительная виктория у тогда еще подопечных Эмери (5:1). А на поле соперника "Арсенал" в прошлом сезоне победил со счетом 2:1.

АПЛ. 19-й тур

Стадион: Виталити (Борнмут)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Борнмут 17:00 Арсенал

"Канониры" не могут выиграть в двух последних матчах чемпионата. После гостевой победы над "Вест Хэмом" (3:1) лондонцы уступили "Ман Сити" (0:3), а также сыграли вничью с "Эвертоном" (0:0). Очевидны проблемы "Арсенала", но и надежда на лучшее появилась.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
melbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Parimatch
1000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Микель Артета проведет свой первый полноценный матч у руля команды АПЛ, подготовить команду в полной мере, наверняка, он еще не успел, но какие-то точечные изменения, подсказки и улучшения должны быть видны. Именно с испанским наставником и связанны надежды болельщиков столичного клуба на выход из кризиса.

Из всех грандов АПЛ именно "Арсенал" выступает в чемпионате 2019/20 наиболее провально. Всего 11-е место в турнирной таблице и катастрофичный недобор очков. Даже в случае победы над "Борнмутом" лондонцы не вернутся в группу лидеров, но могут приблизиться к ней. Сейчас необходимо прилагать максимум усилий в каждой игре и постепенно возвращать утраченные позиции. Прогноз: победа гостей 2:1.

1xbet
3.60
3.90
2.06
Сделать ставку
Favbet
3.60
3.75
2.00
Сделать ставку
Parimatch
3.55
3.80
1.95
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Борнмут Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...