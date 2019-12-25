Борнмут - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ

Очень удобный соперник ждет "Арсенал" в 19-м туре. "Борнмут" в семи последних матчах одержал всего одну победу при шести поражениях. В этом сезоне "канониры" уже один раз обыграли "черно-красных", правда, победа была минимальной и не очень убедительной 1:0. При этом в 2019-м, в феврале месяце была более убедительная виктория у тогда еще подопечных Эмери (5:1). А на поле соперника "Арсенал" в прошлом сезоне победил со счетом 2:1.

АПЛ. 19-й тур

Стадион: Виталити (Борнмут)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Борнмут 17:00 Арсенал

"Канониры" не могут выиграть в двух последних матчах чемпионата. После гостевой победы над "Вест Хэмом" (3:1) лондонцы уступили "Ман Сити" (0:3), а также сыграли вничью с "Эвертоном" (0:0). Очевидны проблемы "Арсенала", но и надежда на лучшее появилась.

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Микель Артета проведет свой первый полноценный матч у руля команды АПЛ, подготовить команду в полной мере, наверняка, он еще не успел, но какие-то точечные изменения, подсказки и улучшения должны быть видны. Именно с испанским наставником и связанны надежды болельщиков столичного клуба на выход из кризиса.

Из всех грандов АПЛ именно "Арсенал" выступает в чемпионате 2019/20 наиболее провально. Всего 11-е место в турнирной таблице и катастрофичный недобор очков. Даже в случае победы над "Борнмутом" лондонцы не вернутся в группу лидеров, но могут приблизиться к ней. Сейчас необходимо прилагать максимум усилий в каждой игре и постепенно возвращать утраченные позиции. Прогноз: победа гостей 2:1.