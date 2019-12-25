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Клопп: Прошедший год могу описать лишь одним словом - Вау!

Англия
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Очень емко

Клопп: Прошедший год могу описать лишь одним словом - Вау!
UA-Футбол
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги уходящего года для своей команды. Напомним, что клуб завоевал Лигу Чемпионов, а также смог стать вторым в чемпионате Англии.

"Пришло время для того, чтобы кратко описать прошедший год. У меня не получится игнорировать все то, что случилось с нами. Я могу подобрать лишь одно слово - "Вау!".

Я очень горжусь многими вещами. Я никогда не забуду победную ночь в Мадриде, а также следующий день в Ливерпуле, когда нас встречали. После этого мы завоевали еще два трофея и это сильно описывает наших футболистов. Я очень горд, что работаю с этой командой.

Конечно, этого всего могло и не быть, если бы не ответный матч с "Барселоной". Мы провели великолепный матч и выложились больше, чем на 100 процентов", - сказано в заявлении на официальном сайте "красных".

Напомним, что совсем недавно Клопп подписал с "Ливерпулем" новый контракт.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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