  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Роджерс: Матч с Ливерпулем? Лестер с нетерпением ждет матча с командой топ-топ-класса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роджерс: Матч с Ливерпулем? Лестер с нетерпением ждет матча с командой топ-топ-класса

Англия
(1 голосов)

Стартовый свисток прозвучит в 22:00

Роджерс: Матч с Ливерпулем? Лестер с нетерпением ждет матча с командой топ-топ-класса
Новина українською

Менеджер "лисов" Брендан Роджерс поделился своими мыслями о предстоящем матче с лидером чемпионата в 19-м туре Английской Премьер-лиги. Приводит слова тренера пресс-служба "Лестера" в Твиттере.

"Мы хотим продолжать прогрессировать как команда. Мы нацелены на предстоящую игру и с нетерпением ждем возможности встретиться с командой топ-топ-класса. Посмотрим, чего нам удастся добиться".

Поединок состоится сегодня, 26 декабря, на стадионе "Кинг Пауэр" в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. После 18 туров "лисы" набрали 39 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, вслед за "Ливерпулем", который набрал на 10 очков больше, при этом проведя на один матч меньше.

Читайте такжеПредновогодняя суета. Сити – Лестер, Тоттенхэм – Челси. Аудиомнение. Выпуск подкаста №10
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брендан Роджерс Ливерпуль Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...