Роджерс: Матч с Ливерпулем? Лестер с нетерпением ждет матча с командой топ-топ-класса

Менеджер "лисов" Брендан Роджерс поделился своими мыслями о предстоящем матче с лидером чемпионата в 19-м туре Английской Премьер-лиги. Приводит слова тренера пресс-служба "Лестера" в Твиттере.

"Мы хотим продолжать прогрессировать как команда. Мы нацелены на предстоящую игру и с нетерпением ждем возможности встретиться с командой топ-топ-класса. Посмотрим, чего нам удастся добиться".

Поединок состоится сегодня, 26 декабря, на стадионе "Кинг Пауэр" в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. После 18 туров "лисы" набрали 39 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, вслед за "Ливерпулем", который набрал на 10 очков больше, при этом проведя на один матч меньше.