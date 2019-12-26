"О, они снова играют сегодня, странно". Клопп прокомментировал декабрьский календарь Манчестер Сити

Менеджер "Ливерпуля" признает, что его главному сопернику выпал несправедливый график матчей в конце последнего месяца уходящего года. Напомним, "Сити" должен сыграть два матча, перерыв между которыми составит меньше, чем 48 часов. Слова немца приводит Goal.com.

"Это абсолютно ужасно. Ни у одного из менеджеров нет проблем на Boxing Day, но встречи 27-го и 29-го – это преступление. "Ливерпуль" в этом году сыграет 26-го и 29-го – и это настоящая удача. И поверьте, те, кто говорят о несправедливости случая "горожан" не стонут, они просто доносят информацию".

"Никто не увидит зрелища. Тренеры комментируют все это впустую, нас никто не слушает. Каждый год в конце декабря все повторяется. Мышцы нуждаются в отдыхе, но это не берут во внимание и игнорируют. Мы просто думаем: "О, они снова играют сегодня, странно". Повторюсь, моя команда не попала в такие условия, но я понимаю менеджеров, которые напоминают об этом время от времени".