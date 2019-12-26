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Моуриньо: Тоттенхэм никогда не станет королем трансферного рынка

Англия
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Правильно, король здесь один

Моуриньо: Тоттенхэм никогда не станет королем трансферного рынка
Новина українською

Менеджер "шпор" признает, что его новый клуб вряд ли когда-либо будет разбрасываться деньгами, как это делают другие гранды европейского футбола. У Жозе другая политика – обновил трудовой договор Тоби Алдервейрелд, вскоре новый контракт должен подписать Эрик Дайер. Слова португальца приводит Goal.com.

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"Я вижу, куда двигается клуб, какое видение у руководства, знаю задачи, которые стоят перед командой. Трансферы? Мы будем выходить на рынок, когда нужно будет реагировать на ситуацию в команде. "Тоттенхэм" никогда не станет королем трансферного рынка".

"Мы обязаны поступать разумно. Мне нравятся те футболисты, которые есть сейчас в моем распоряжении – я подхожу к работе творчески, пытаюсь развивать их качества. Мне нужно еще немного времени – в январе-феврале у нас будет немного больше времени, чтобы улучшить нашу игру в обороне".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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