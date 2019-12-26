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Планы изменились. Манчестер Сити не будет продавать Сане в январе?

Англия
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Лерой еще способен помочь "горожанам"

Планы изменились. Манчестер Сити не будет продавать Сане в январе?
Новина українською

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Об этом стало известно Mirror.

По информации источника, менеджер команды Хосеп Гвардиола попросил руководство клуба сохранить игрока в январе. Однако есть большая вероятность, что игрок покинет "Сити" в летнее трансферное окно.

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Напомним, немец мог перейти в мюнхенскую "Баварию" еще перед началом сезона, но из-за полученной травмы связок колена трансфер сорвался. Текущий контракт 23-летнего футболиста с клубом из Манчестера действует до 2021 года. В прошлом сезоне Лерой принял участие в 31 матче, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

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В статье: Манчестер Сити Лерой Сане
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