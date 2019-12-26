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Артета: Когда я работал в Сити, Джака был в моем списке – Гранит очень важен для Арсенала

Англия
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Кому, как не Микелю, знать о трансферных интересах "горожан"

Артета: Когда я работал в Сити, Джака был в моем списке – Гранит очень важен для Арсенала
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Новый менеджер "канониров" Микель Артета рассказал о хавбеке своей команды Граните Джаке. Ранее швейцарец был лишен капитанской повязки после инцидента в матче 10-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас" (2:2), когда футболист решил грубо кинуть отличительный знак на газон и послать болельщиков куда подальше. Слова испанца приводит The Telegraph.

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"В "Манчестер Сити" мы искали игроков на эту позицию, Гранит был одним из игроков в моем списке. Я был счастлив, когда "Арсенал" подписал его, ведь я понимал, что он станет потрясающим игроком. Сейчас Джака столкнулся с трудностями, но, мне кажется, что его отношения с фанатами налаживаются".

"Да, я уже сказал ему, как сильно мне импонирует то, что он делает, и чего я ожидаю от него на поле, он очень важен для команды. Я здесь, чтобы помочь Джаке, клуб поддерживает Гранита".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Гранит Джака Манчестер Сити
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