Артета: Когда я работал в Сити, Джака был в моем списке – Гранит очень важен для Арсенала

Новый менеджер "канониров" Микель Артета рассказал о хавбеке своей команды Граните Джаке. Ранее швейцарец был лишен капитанской повязки после инцидента в матче 10-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас" (2:2), когда футболист решил грубо кинуть отличительный знак на газон и послать болельщиков куда подальше. Слова испанца приводит The Telegraph.

"В "Манчестер Сити" мы искали игроков на эту позицию, Гранит был одним из игроков в моем списке. Я был счастлив, когда "Арсенал" подписал его, ведь я понимал, что он станет потрясающим игроком. Сейчас Джака столкнулся с трудностями, но, мне кажется, что его отношения с фанатами налаживаются".