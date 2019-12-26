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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 26 декабря, начало встречи в 19:30

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
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В первом круге чемпионата благодаря голу Лонгстаффа "сороки" обыграли "красных дьяволов" 1:0. Тогда это воспринималось как сенсация, но затем по ходу чемпионата "Ньюкасл" доказал, что способен на разного рода неожиданности (например, ничью с "Ман Сити" 2:2). Команда Сульшера все также нестабильна и находится в поиске своей игры, поэтому ее статус фаворита в этом противостоянии под сомнением.

АПЛ. 19-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Ман Юнайтед 19:30 Ньюкасл

Скромный "Уотфорд", который в этом сезоне борется за выживание, в прошлом туре обыграл манкунианцев 2:0. На удивление беспомощными в атаках выглядели "красные дьяволы", еще и грубо ошибались в обороне. "МЮ" продолжает неприятно удивлять своих болельщиков.

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А вот "Ньюкасл" в прошлом туре добыл победу над "Кристал Пэлас" (1:0) и поправил свое турнирное положение. В пяти последних матчах у "сорок" три победы, одна ничья и всего одно поражение. Очень неплохой темп набрала команда Стива Брюса.

Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.

Лишь за счет лучшей разницы голов "Манчестер Юнайтед" обходит "Ньюкасл" в турнирной таблице. Перед 19-м туром одинаковое количество очков у этих соперников и, соответственно, 8-е и 9-е место занимают команды. При этом команда Сульшера в случае победы может подняться сразу на пятое место в табеле о рангах. Вряд ли будет просто, но хозяева наберут три очка в напряженном противостоянии с "Ньюкаслом". Прогноз: победа "Ман Юнайтед" 2:1.

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В статье: "Ньюкасл" Манчестер Юнайтед Прогнозы
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