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"Клуб ведет переговоры, он очень важен для меня". Лэмпард рассказал о контракте лидера Челси

Англия
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Речь о Виллиане

"Клуб ведет переговоры, он очень важен для меня". Лэмпард рассказал о контракте лидера Челси
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Менеджер "синих" Фрэнк Лэмпард рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контракта с вингером "аристократов" Виллианом. Слова тренера приводит Goal.com.

"Виллиан ведет переговоры, он уже обсуждает зарплату. Опытные игроки помогают молодым исполнителям. Все в "Челси" любят бразильца. Я действительно счастлив, что имею возможность тренировать такого нетребовательного футболиста, особенно когда он забивает такие важные голы, как в ворота "Тоттенхэма" – он очень важен для меня".

Виллиан в текущем сезоне сыграл за "Челси" 17 матчей в АПЛ, забил 4 мяча и отдал 3 голевых передачи. Контракт 31-летнего хавбека заканчивается летом 2020 года.

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В статье: Виллиан Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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