"Клуб ведет переговоры, он очень важен для меня". Лэмпард рассказал о контракте лидера Челси

Менеджер "синих" Фрэнк Лэмпард рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контракта с вингером "аристократов" Виллианом. Слова тренера приводит Goal.com.

"Виллиан ведет переговоры, он уже обсуждает зарплату. Опытные игроки помогают молодым исполнителям. Все в "Челси" любят бразильца. Я действительно счастлив, что имею возможность тренировать такого нетребовательного футболиста, особенно когда он забивает такие важные голы, как в ворота "Тоттенхэма" – он очень важен для меня".