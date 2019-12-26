Александер-Арнольд: Золотые медали АПЛ – это мечта, сейчас мы просто кайфуем от своей игры

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рассказал, что он думает относительно чемпионской гонки в АПЛ. После 18 туров "Ливерпуль" имеет в своем активе 49 очков и занимает первое место, имея матч в запасе и опережая "Лестер" на 10 очков. Очная встреча "красных" и "лисов" состоится сегодня, 26 декабря – начало в 22:00 по киевскому времени. Слова ТАА приводит пресс-служба мерсисайдцев.

"Сейчас мы действительно кайфуем от своей игры, такое не часто бывает. Пытаемся выиграть как можно больше матчей, но знаем, что еще даже не середина сезона. Поэтому нужно сосредоточиться – мы хотим продолжать в том же духе и прогрессировать".