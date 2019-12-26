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Александер-Арнольд: Золотые медали АПЛ – это мечта, сейчас мы просто кайфуем от своей игры

Англия
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ТАА на связи

Александер-Арнольд: Золотые медали АПЛ – это мечта, сейчас мы просто кайфуем от своей игры
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Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рассказал, что он думает относительно чемпионской гонки в АПЛ. После 18 туров "Ливерпуль" имеет в своем активе 49 очков и занимает первое место, имея матч в запасе и опережая "Лестер" на 10 очков. Очная встреча "красных" и "лисов" состоится сегодня, 26 декабря – начало в 22:00 по киевскому времени. Слова ТАА приводит пресс-служба мерсисайдцев.

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"Сейчас мы действительно кайфуем от своей игры, такое не часто бывает. Пытаемся выиграть как можно больше матчей, но знаем, что еще даже не середина сезона. Поэтому нужно сосредоточиться – мы хотим продолжать в том же духе и прогрессировать".

"Выиграть золотые медали АПЛ – это мечта. Это будет нечто грандиозное для фанатов, могу представить массовые празднования, но я никогда не испытывал ничего подобного. Пока лишь думаю об этом. Чем ты ближе, тем больше понимаешь, как тяжело необходимо работать, чтобы выиграть АПЛ".

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В статье: АПЛ Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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