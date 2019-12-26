Сборная мира-2019. Версия UA-Футбол. Плеймейкер

Наиболее яркий представитель золотого поколения в бельгийском футболе, который нашел своего тренера, свою команду и стал одним из наиболее значимых элементов в построениях Гвардиолы. Без де Брюйне "Ман Сити" в 2019-м году вряд ли смог бы завоевать чемпионский титул в АПЛ, Кубок лиги и национальный Кубок и Суперкубок Англии, а таккже дойти до четвертьфинала Лиги Чемпионов.

В сборной Бельгии 28-летний хавбек продолжает играть ключевую роль и во многом благодаря де Брюйне бельгийцы прошли квалификацию Евро-2020 без потерь. Уникальный показатель – десять побед в десяти матчах с общим счетом 40:3.

Внимательный читатель наверняка отметит, что Кевина де Брюйне постоянно преследуют травмы, которые не дают ему раскрыться в полной мере. В 2018-м году он выглядел более уверенно и пик его карьеры пришелся на Чемпионат мира в Бразилии, на котором стал бронзовым призером. Действительно, в этом сезоне хавбек пропустил много важных поединков, но и сейчас за счет опыта и самоотверженности, успевая восстановиться, де Брюйне приносит невероятную пользу "горожанам" и своей сборной.

Безусловно, решающая роль у бельгийца в манчестерской команде, де Брюйне здорово отрабатывает в обороне и невероятно полезен в атаках. Особо ценится его пас, виденье поля и ощущение возможностей партнера, ведь часто Кевин отдает передачу на ход, там где одноклубник должен оказаться через долю секунды, и так оно и случается.

Коллекцию индивидуальных титулов де Брюйне в этом году не пополнил, но регулярно входил в список номинантов на самые почетные призы. Начиная от символической сборной года от ФИФА и лучший плеймейкер 2019 года по версии IFFHS, а в списке претендентов на "Золотой мяч" Кевин занял почетное 14-е место.

Наверное, необходимо отдельно отметить одно важное достижение де Брюйне в этом году - бельгийский хавбек сделал 50 ассистов в АПЛ, это быстрее всех в истории АПЛ. Ему понадобилось 123 матча на этот рекорд.

Лучшие матчи де Брюйне в этом сезоне выбрать не сложно, часто игрок выходит на первый план, если не забивая сам, то раздавая свои фирменные передачи. В матче со сборной Шотландии Кевин раздал три голевые передачи и забил четвертый гол, оформив разгром над грозными когда-то горцами. Совсем недавно (15 декабря) "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Арсенал" (3:0), на счету бельгийца участие во всех голах - дубль и ассист. Стал лучшим или одним из лучших игроков в напряженном противостоянии с "Челси" (2:1).

Показательно, что если де Брюйне выходит на поле с первых минут (а если нет повреждения, то так происходит во всех важных играх), Гвардиола в редких случаях меняет своего системообразующего полузащитника. Разве только, когда игра сделана, как, например, в матче Лиги Чемпионов с "Шахтером" (3:0). Исключение – матч с "Тоттенхэмом" (0:1) в ЛЧ, который обернулся провалом в еврокомпании прошлого сезона. Гвардиола потом долго оправдывался, что так не вовремя заменил ключевого игрока.

Несмотря на частые травмы де Брюйне еще сможет провести несколько сезонов на самом высоком уровне и порадовать болельщиков своей игрой. Не зря время от времени возникают слухи, что Кевин может продолжить карьеру в другом клубе, хотя это сомнительно. "Манчестер Сити" вправду стал его командой, где он раскрыл талант. Ведь в "Челси" у него совсем ничего не получалось.

К тому же де Брюйне уже сейчас думает о будущем, планируя пойти на тренерские курсы и это прекрасно. Из таких думающих, интеллектуальных игроков, которые поработали с лучшими тренерами современности, затем могут получиться очень хорошие наставники.