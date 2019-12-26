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АПЛ. Тоттенхэм под проливным дождем вырывает волевую победу над Брайтоном
После провального первого тайма, подопечные Моуриньо добавили во втором периоде встречи
Начали хозяева встречи очень неплохо, три момента было у Кейна, лучший бомбардир "шпор" даже забил гол, но его отменили из-за офсайда. Затем постепенно "Тоттенхэм" потерял контроль над игрой и гости смогли реализовать один из своих немногочисленных моментов. Гросс со штрафного навесил к воротам, Уэбстер неожиданно легко выиграл борьбу за воздух и головой пробил точно под перекладину.
Некоторое время понадобилось подопечным Моуриньо, чтобы понять, что они делают не так. Возможно, не хватало Сон Мина, зато старались Кейн и Алли, которые не только взяли не себя роли лидеров, но и смогли забить. Во втором тайме лондонцы более внимательно отнеслись к своим моментам, выглядели собраннее и освоились на мокром поле - дождь не завершался ни на секунду.
Лукас Моура врывался в штрафную, казалось выбили мяч защитники, однако Кейн подобрал круглого и со второй попытки забил гол. А затем Орье отдал пас на Алли и хавбек с острого угла перекинул мяч через голкипера, грубая ошибка Райана - 2:1. Волевая победа на классе.
На пятое место поднимается "Тоттенхэм" и всего три очка отделяет их от "Челси", который находится в зоне Лиги Чемпионов. Борьба за эти места будет очень серьезная. А "Брайтон" пока сохраняет свои позиции в середине турнирной таблицы.
АПЛ. 19-й тур
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир)
Тоттенхэм - Брайтон 2:1
Голы: Кейн 53, Алли 72 - Уэбстер 37
Тоттенхэм: 22. Гассанига, 4. Алдервейрелд, 5. Вертонген, 6. Мина Санчес, 24. Орье, 8. Уинкс (Эриксен 68), 17. Сиссоко, 19. Сессеньон (Ло Чельсо 56), 20. Алли, 27. Лукас Моура (Дайер 76), 10. Кейн.
Брайтон: 1. Райан, 4. Даффи, 15. Уэбстер, 30. Бернардо (Троссард 76), 21. Скелотто (Биссума 86), 33. Берн, 6. Стивенс, 18. Муй, 46. Альсате, 13. Гросс, 44. Коннолли (Мопей 68).
Предупреждения: Уинкс 36, Мина Санчес 39, Лукас Моура 74, Сиссоко 84 - Берн 30, Гросс 42