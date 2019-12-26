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Моуриньо: Мы должны были побеждать, Тоттенхэм не мог проиграть два матча подряд
В целом, португалец доволен своей командой
Тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды над "Брайтоном".
"Мы провели прекрасный второй тайм. В первом мы стартовали не очень хорошо, к тому отменили наш гол. Мы немного скорректировали нашу игру и смогли забрать мяч под свой контроль.
"Тоттенхэм" не мог проиграть второй матч подряд. Я сказал своим ребятам отдать на поле все силы. Нам нужно продолжать быть сильными", - приводит слова португальца ВВС.
Сейчас "Тоттенхэм" сумел временно подняться на шестое место.
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dago52
26.12.2019 в 19:17
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