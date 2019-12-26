  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Моуриньо: Мы должны были побеждать, Тоттенхэм не мог проиграть два матча подряд
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо: Мы должны были побеждать, Тоттенхэм не мог проиграть два матча подряд

Англия
(1 голосов)

В целом, португалец доволен своей командой

Моуриньо: Мы должны были побеждать, Тоттенхэм не мог проиграть два матча подряд
UA-Футбол
Новина українською

Тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды над "Брайтоном".

"Мы провели прекрасный второй тайм. В первом мы стартовали не очень хорошо, к тому отменили наш гол. Мы немного скорректировали нашу игру и смогли забрать мяч под свой контроль.

"Тоттенхэм" не мог проиграть второй матч подряд. Я сказал своим ребятам отдать на поле все силы. Нам нужно продолжать быть сильными", - приводит слова португальца ВВС.

Сейчас "Тоттенхэм" сумел временно подняться на шестое место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dago52
26.12.2019 в 19:17
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...