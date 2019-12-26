Моуриньо: Мы должны были побеждать, Тоттенхэм не мог проиграть два матча подряд

Тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды над "Брайтоном".

"Мы провели прекрасный второй тайм. В первом мы стартовали не очень хорошо, к тому отменили наш гол. Мы немного скорректировали нашу игру и смогли забрать мяч под свой контроль.

"Тоттенхэм" не мог проиграть второй матч подряд. Я сказал своим ребятам отдать на поле все силы. Нам нужно продолжать быть сильными", - приводит слова португальца ВВС.

Сейчас "Тоттенхэм" сумел временно подняться на шестое место.