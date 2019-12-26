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АПЛ. Святые в гостях обыгрывают Челси, Арсенал довольствуется ничьей, Вест Хэм снова проигрывает

Англия
(1 голосов)

Гранды теряют очки в скромном на голы туре

АПЛ. Святые в гостях обыгрывают Челси, Арсенал довольствуется ничьей, Вест Хэм снова проигрывает
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АПЛ. 19-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Челси Лондон - Саутгемптон 0:2

Голы: Обафеми 31, Редмонд 73

Челси: 1. Аррисабалага, 2. Рюдигер, 15. Зума, 28. Аспиликуэта, 29. Томори, 33. Эмерсон Палмиери, 5. Жоржиньо, 7. Канте, 20. Хадсон-Одои, 10. Виллиан, 9. Абрахам.

Саутгемптон: 1. Маккарти, 2. Суареш С., 5. Стивенс Дж., 21. Бертран, 35. Беднарек, 16. Уорд-Праус, 17. Армстронг, 22. Редмонд, 23. Хейбьерг, 10. Адамс Ч., 61. Обафеми.

Предупреждения: Бертран 30

***

Стадион: Виталити (Борнмут)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Борнмут - Арсенал 1:1

Голы: Гослинг 35 - Обамеянг 64

Борнмут: 12. Рэмсдейл, 3. Кук С., 25. Симпсон, 33. Мефем, 4. Гослинг, 8. Лерма, 16. Кук Л., 17. Стейси, 24. Фрэйзер, 7. Кинг Джо., 13. Уилсон.

Арсенал: 1. Лено, 5. Папастатопулос, 23. Луис Д., 11. Торрейра, 15. Мэйтлэнд-Найлс, 34. Джака Г., 87. Сака Б., 10. Озил, 9. Ляказетт, 14. Обамеянг, 24. Нельсон.

Предупреждения: Лерма 53 - Торрейра 54, Мэйтлэнд-Найлс 55

***

Стадион: Селлхерст Парк (Лондон)

Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:1

Голы: Куяте 68, Айю 90 - Снодграсс 57

***

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Астон Вилла - Норвич 1:1

Голы: Хурихэйн 64

***

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Эвертон - Бернли 1:0

Голы: Кальверт-Льюин 80

***

Стадион: Бремелл Лейн (Шеффилд)

Шеффилд Юнайтед - Уотфорд 1:1

Голы: Норвуд 36 - Деулофеу 27

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) "Саутгемптон" Кристал Пэлас (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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