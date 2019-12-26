Вовремя проявленный характер. Тоттенхэм - Брайтон 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча между "Тоттенхэмом" и "Брайтоном". Подопечные Моуриньо провели идеальный второй тайм и одержали победу.

Точными ударами отметились Гарри Кейн и Деле Алли. Второй так и вовсе расцвел новыми красками во время работы с португальским наставником.

"Тоттенхэм" - "Брайтон" 2:1

Голы: Кейн 53, Алли 72 - Уэбстер 37