Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вовремя проявленный характер. Тоттенхэм - Брайтон 2:1. Видео голов и обзор матча
"Шпоры" празднуют победу
Вашему вниманию видеообзор матча между "Тоттенхэмом" и "Брайтоном". Подопечные Моуриньо провели идеальный второй тайм и одержали победу.
Точными ударами отметились Гарри Кейн и Деле Алли. Второй так и вовсе расцвел новыми красками во время работы с португальским наставником.
"Тоттенхэм" - "Брайтон" 2:1
Голы: Кейн 53, Алли 72 - Уэбстер 37
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...