Лэмпард: Сегодня Челси не смог сыграть правильно

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своего клуба в игре против "Саутгемптона".

"У нас не получается создавать большое количество моментов. Сейчас, у нас возникают проблемы во время домашних матчей. Мы не можем держать удар.

В игре с "Тоттенхэмом" у нас было очень много пространства. Сегодня все было иначе. Это очень затрудняет задачу. Мы не смогли сыграть правильно. Думаю, что в начале сезона мы были бы довольны той позицией, на которой находимся сейчас", - приводит слова тренера ВВС.

Стоит отметить, что "синие" проиграли 5 раз в последних семи матчах.