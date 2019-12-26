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Лэмпард: Сегодня Челси не смог сыграть правильно

Англия
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Англичанин не очень доволен своими подопечными

Лэмпард: Сегодня Челси не смог сыграть правильно
UA-Футбол
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своего клуба в игре против "Саутгемптона".

"У нас не получается создавать большое количество моментов. Сейчас, у нас возникают проблемы во время домашних матчей. Мы не можем держать удар.

В игре с "Тоттенхэмом" у нас было очень много пространства. Сегодня все было иначе. Это очень затрудняет задачу. Мы не смогли сыграть правильно. Думаю, что в начале сезона мы были бы довольны той позицией, на которой находимся сейчас", - приводит слова тренера ВВС.

Стоит отметить, что "синие" проиграли 5 раз в последних семи матчах.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) "Саутгемптон"
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