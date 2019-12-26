Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор игры между "Кристал Пэласом" и "Вест Хэмом". Команда Пеллигрини в очередной раз проиграла и ухудшила свои текущие позиции.

Победный гол в игре забил Джордан Айю. Сейчас "молотки" на 17-м месте и очень близки к смене главного тренера.

Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:1

Голы: Куяте 68, Айю 90 - Снодграсс 57