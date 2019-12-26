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Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча

Англия
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"Молотки" продолжают свое падение

Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Вашему вниманию видеообзор игры между "Кристал Пэласом" и "Вест Хэмом". Команда Пеллигрини в очередной раз проиграла и ухудшила свои текущие позиции.

Победный гол в игре забил Джордан Айю. Сейчас "молотки" на 17-м месте и очень близки к смене главного тренера.

Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:1

Голы: Куяте 68, Айю 90 - Снодграсс 57

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В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Вест Хэм (Лондон)
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