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Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча
"Молотки" продолжают свое падение
Вашему вниманию видеообзор игры между "Кристал Пэласом" и "Вест Хэмом". Команда Пеллигрини в очередной раз проиграла и ухудшила свои текущие позиции.
Победный гол в игре забил Джордан Айю. Сейчас "молотки" на 17-м месте и очень близки к смене главного тренера.
Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:1
Голы: Куяте 68, Айю 90 - Снодграсс 57
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