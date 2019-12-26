Анчелотти: Этот день будет особенным для меня, мы заслужили одержать победу

Сегодня Карло Анчелотти сумел победно дебютировать в качестве тренера "Эветорна". Сразу после матча он поделился своими эмоциями.

"Сегодняшний день для меня станет особенным. Меня просто прекрасно приняли, атмосфера на стадионе была фантастической.

Думаю, что мы заслужили сегодня победить. Мы немного медленно играли в первом тайме, особенно это касается контратак. Однако в концовке сумели забить. Матч не был идеальным, но мы неплохо сыграли", - заявил итальянский наставник.

На данный момент "Эвертон" лишь 13-й в АПЛ, а значит работы у Анчелотти еще достаточно.