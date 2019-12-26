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МЮ рискует на долгий срок потерять основного полузащитника, футболист на костылях уходил со стадиона

Англия
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Фотографии не самые обнадеживающие

МЮ рискует на долгий срок потерять основного полузащитника, футболист на костылях уходил со стадиона
UA-Футбол
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Сегодня "МЮ" одержал легкую победу в игре против "Ньюкасла". Однако травму в матче получил их основной полузащитник Скотт МакТоминей.

Он был заменен во время перерыва. По данным The Mirror, у него диагностировано повреждение связок колена. Степень серьезности остается неизвестной. Сульшер не уверен, что он восстановится к ближайшей игре.

Также появились фотографии после игры, где Скотт покидает пределы стадиона на костылях.

Напомним, что совсем недавно после тяжелого повреждения сумел восстановиться Поль Погба.

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В статье: Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей
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