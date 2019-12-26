МЮ рискует на долгий срок потерять основного полузащитника, футболист на костылях уходил со стадиона

Сегодня "МЮ" одержал легкую победу в игре против "Ньюкасла". Однако травму в матче получил их основной полузащитник Скотт МакТоминей.

Он был заменен во время перерыва. По данным The Mirror, у него диагностировано повреждение связок колена. Степень серьезности остается неизвестной. Сульшер не уверен, что он восстановится к ближайшей игре.

Также появились фотографии после игры, где Скотт покидает пределы стадиона на костылях.

Pray for Scott McTominay pic.twitter.com/klviOSgURs — UTFR (@ManUtd_HQ) December 26, 2019

Напомним, что совсем недавно после тяжелого повреждения сумел восстановиться Поль Погба.