Лестер - Ливерпуль 0:4. Беспощадный красный экспресс

Ничто не предвещало в начале центральной встречи 19-го тура, что гости отгрузят одной из самых надежных оборон Премьер-лиги четыре мяча, еще и свои ворота сохранят "сухими". Но в этом и класс "Ливерпуля", ведь большую часть поединка на поле шла равная борьба, подопечные Роджерса постоянно огрызались, кусались и держали в напряжении оборону "красных". Вот только команда Клоппа умеет грамотно действовать даже с такими неудобными соперниками.

Победа над "Лестером" может стать показательной и знаковой, в прошлом сезоне (примерно в это же время - в январе) в похожем неуступчивом матче "лисы" отстояли ничью 1:1, а та потеря очков помешала "Ливерпулю" сохранить отрыв от "Ман Сити", которые все же обошли мерсисайдцев. Теперь вряд ли что-то или кто-то могут остановить лидера. Отрыв от второго места уже 13 очков, хотя команда Гвардиолы свой матч 19-го тура проведет только завтра. Тут же отметим, что "Ливерпуль" за все 30 лет без чемпионского титула четыре раза лидировал после боксинг-дей, но не мог удержать лидерство. Брендон Роджерс, экс-наставник "красных" хорошо это знает.

Садио Мане мог открывать счет уже на второй минуте, немного ему не повезло и хозяева ответили несколькими опасными выпадами. Затем Салах упустил свой шанс. Сама игра проходила в русле такого себе выжидания ошибок соперника, однако со взрывами активности. "Ливерпуль" имел ощутимое, но не очевидное преимущество за счет инициативы. Забить же гости смогли после паса Александер-Арнольда, прошел навес на Фирмино, который головой вколотил мяч в сетку. Трент отдал 19 голевых передач в Премьер-лиге 2019/20, больше, чем любой другой игрок.

"Лестер" этот гол совсем не смутил. В своем стиле продолжали играть хозяева, с забросами мяча на Варди, острыми выпадами, иногда усыпляя бдительность гостей многочисленными поперечными передачами. Другое дело, что мерсисайдцы были готовы к этому и справились с искушением пойти в тотальное наступление. Роджерс расставлял ловушки с ложными отходами назад, в которые гости так и не попали.

Важнейший второй мяч "красные" забили после розыгрыша углового и игру рукой Сеюнджу в своей штрафной, глупая ошибка защитника. Милнер только вышел на замену и сразу отличился с пенальти. Как настоящий мастер точно пробил ветеран - 2:0.

А затем "Ливерпуль" уже было не остановить. Вслед за вторым пришел и третий гол. Нельзя сказать, что "лисы" посыпались, но ошибаться стали чаще. Александер-Арнольд прострелил на Фирмино и Роберт снова поразил цель. Одного оставили бразильца защитники, как это было банально.

Неприятный, унизительный счет для "Лестера" оформил герой встречи Трент, который после скоростной атаки и паса Мане сместился с фланга ближе к центру и пробил в касание из-под защитника. Шмейхель просто был не готов к этому удару - 0:4. Ничего уникального для хозяев в этом разгроме нет, надо быть честными - сложно представить команду, которая может сдержать этот великолепный коллектив Юргена Клоппа.

АПЛ. 19-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Лестер - Ливерпуль 0:4

Голы: Фирмино 31, Милнер 71 (пен.), Фирмино 75, Александер-Арнольд 78

Лестер: 1. Шмейхель, 3. Чилуэлл, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 21. Перейра, 25. Ндиди, 8. Тилеманс, 15. Барнс (Олбрайтон 58), 10. Мэддисон (Чауди 77), 26. Прат (Перес 72), 9. Варди.

Ливерпуль: 1. Алисон, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане, 14. Хендерсон (Лаллана 82), 66. Александер-Арнольд, 11. Салах (Ориги 70), 8. Кейта (Милнер 70).

Предупреждения: Мэддисон 73 - Гомез 62