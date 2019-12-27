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Охота на лисов. Лестер – Ливерпуль 0:4. Обзор матча и видео голов

Англия
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Может, стоить замахнуться на достижение "Арсенала"?

Охота на лисов. Лестер – Ливерпуль 0:4. Обзор матча и видео голов
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Это удивительно, но мерсисайдцы даже не заметили одного из главных преследователей в рамках очной встречи, сыграв с подопечными Роджерса один из самых легких поединков в декабре. "Лестер" самонадеянно разыгрывал мяч от обороны, часто ошибался и сбился на хаотичный прессинг, окончательно разбившись во второй половине матча – за 10 минут "Ливерпуль" довел счет до неприличного усилиями Милнера, Фирмино и ТАА. Здесь уже даже вопрос не в том, выиграют ли "красные" чемпионство, а смогут ли повторить рекорд "Арсенала" без поражений в первенстве, прямо как в триумфальном для "канониров" сезоне 2003/04?

Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Англии "Лестер" – "Ливерпуль".

Лестер. "Кинг Пауэр".

"Лестер" – "Ливерпуль" 0:4

Голы: Фирмино (31, 75), Милнер (71, пенальти), Александер-Арнольд (78)

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В статье: Ливерпуль Лестер Сити
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