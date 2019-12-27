Клопп: После второго гола Ливерпуль начал порхать на поле – это было красиво

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал об итогах матча 19-го тура АПЛ против "Лестера" (0:4). Слова немецкого тренера приводит издание BBC.

"Я высоко ценю эту победу, но нельзя принимать это словно данность, парни должны демонстрировать подобное каждые 3 дня. Мы не реализовали моменты в начале матча, но контролировали игру. "Лестер" тяжело входил в поединок, таким образом, на обеих командах сказывается бешеная интенсивность сезона. Также возможно, что сработал мой план".

"Суперподача от Трента, Фирмино умеет забивать из подобных позиций. Во втором тайме у нас были небольшие проблемы с тем, как "Лестер" вел игру, но мы сразу забирали мяч обратно, а затем забили второй гол – мои футболисты запорхали на поле, это было красиво".