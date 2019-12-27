Роджерс объяснил провал Лестера в центральном матче тура с Ливерпулем

Менеджер "лисов" Брендан Роджерс прокомментировал разгромное домашнее поражение в матче 19-го тура АПЛ с командой Клоппа (0:4). Цитирует уроженца Северной Ирландии BBC.

"Мы сыграли два последних матча с, возможно, лучшими командами в истории АПЛ. В первом тайме нам не удавалось сохранить мяч, из-за этого приходилось подолгу обороняться. Футболисты отдали на поле все силы, но данный поединок – это хороший урок. Надо отдать должное "Ливерпулю".

"Сейчас мы на полпути – позади 19 матчей чемпионата. Игроки проявили себя великолепно, сейчас они увидели уровень физической подготовки, к которому им нужно стремиться. Фанаты пытались включить нас в гонку с "Ливерпулем", но мы знаем, где пока находимся".