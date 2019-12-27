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Вулверхэмптон - Манчестер Сити. Прогноз на матч АПЛ

Англия
(1 голосов)

UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 27 декабря, начало встречи в 21:45

Вулверхэмптон - Манчестер Сити. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
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Мечтает ли еще Гвардиола и его подопечные о том, чтобы догнать "Ливерпуль"? Первое место на расстоянии 14-ти очков, в середине сезона это еще не пропасть, но достаточно много. Сейчас для "Ман Сити" важно вернуть себе вторую позиции, а потом можно думать и о чем-то большем. На пути "горожан" очень неуступчивый соперник.

АПЛ. 19-й тур

Стадион: Молине (Вулверхэмптон)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Вулверхэмптон 21:45 Манчестер Сити

"Волки" в прошлом туре обыграли "Норвич" (2:1), однако ранее в 17-м туре было поражение от "Тоттенхэма" - 1:2. Команда Нуну Санту в этом чемпионате берет свои очки, но способна и на большие свершения, что доказывает в Лиге Европы. "Вулверхэмптон" снова борется за еврокубковую зону, находится близко к группе лидеров и знает как противостоять грандам.

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В прошлом чемпионате "Ман Сити" дважды обыграл "волков" - 3:0 дома и 2:0 в гостях. Однако в августе 2018-го в АПЛ "горожане" не смогли победить этого соперника (1:1), а в этом году в "Премьер-лига Азия Трофи" игра завершилась вничью 0:0 (серия пенальти 3:2 в пользу команды Нуну Санту). "Вулверхэмптон" имеет опыт удачных матчей с манкунианцами.

В прошлом сезоне зимой "Ман Сити" также отставал от "Ливерпуля" в чемпионской гонке, более того, положение было очень похожим на нынешнее. В 19-м туре Премьер-лиги 2018/19 команда Гвардиолы находилась на третьем месте, вторую позицию тогда занимал "Тоттенхэм" с отрывом от манкунианцев всего в одно очко, а мерсисайдцы имели преимущество в семь пунктов. Тем не менее, "горожане" совершили невероятный рывок и в итоге обошли "Ливерпуль".

Сейчас преимущество у команды Клоппа более солидное, но не бывает в АПЛ ничего невозможного. Для "Ман Сити" в этот тяжелый период главное победа в каждом следующем поединке. Прогноз: виктория гостей 2:1.

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В статье: Вулверхэмптон Манчестер Сити Прогнозы
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Комментарии (1)
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белорус (Киев)
27.12.2019 в 11:53
Зинка-блондинка играть будет?
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