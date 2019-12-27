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"У нас есть Фоден, Гюндоган и Де Брюйне". Гвардиола считает, что Давиду Силве не нужна замена?

Англия
(1 голосов)

Мнение Пепа

"У нас есть Фоден, Гюндоган и Де Брюйне". Гвардиола считает, что Давиду Силве не нужна замена?
Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" прокомментировал тот факт, что летом Давид Силва покинет команду. По окончанию сезона 33-летний испанец станет свободным агентом. Слова тренера приводит Goal.com.

"Не думаю, что мы будем подписывать кого-то на эту позицию. Возможно, я передумаю, впереди еще полгода. Сейчас у меня точно другие приоритеты. Не думаю, что придется искать замену на трансферном рынке, ведь у нас достаточно игроков. Бернарду Силва способен сыграть на этой позиции, также есть Фил Фоден, Илкай Гюндоган и Кевин Де Брюйне".

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"Очень жаль, что когда такие парни принимают решение, то оно окончательное – я очень долго пытался уговорить Венсана Компани остаться еще на год, но он ушел из команды".

"Агуэро незаменим. Да, у нас есть великолепный нападающий в лице Габриэла Жезуса, и, возможно, придет еще один, когда Серхио покинет "Сити". Но аргентинец незаменим. Самый важный момент в новой истории этого клуб – его гол в ворота "КПР" в 2012 году, который принес титул АПЛ. Это даже важнее, чем потенциальная победа в ЛЧ или квадрупл".

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В статье: Хосеп Гвардиола Давид Силва Манчестер Сити
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