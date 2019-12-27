Вулверхэмптон - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Если "Манчестер Сити" еще способен совершить прошлогодний подвиг и догнать "Ливерпуль", то максимум усилий необходимо прикладывать уже сейчас. Боксинг-дей испытание для всех команд, но наиболее сильные могут пройти его с меньшими потерями. Чемпион должен доказывать свои амбиции, несмотря на очень неудобного соперника в 19-м туре – "Вулверхэмптон".

Подробнее о матче Вулверхэмптон – Ман Сити читайте в отдельном материале.

АПЛ. 19-й тур

Стадион: Молине (Вулверхэмптон)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Вулверхэмптон 21:45 Манчестер Сити

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