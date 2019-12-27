Милан может подписать полузащитника Арсенала

"Милан" намерен подписать полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни, сообщил его отец Нассер Эль-Ненни. Сейчас футболист выступает за "Бешикташ" на правах аренды.

"Переговоры между Мохамедом и "Миланом" на продвинутой стадии, — цитирует отца футболиста Sada Al Balad. — Но контракт еще не подписан. "Милан" возобновил интерес к нему. В ближайшие часы сделка может быть оформлена. Мохамед хорошо выступает за "Бешикташ", но он хочет перейти в "Милан", чтобы играть в более сильном чемпионате".

27-летний египтянин в текущем сезоне провел 17 матчей за "Бешикташ" и сделал один результативный пас.