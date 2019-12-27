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Педро хочет вернуться в Барселону

Англия
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Ранее он уже выступал за каталонцев

Педро хочет вернуться в Барселону
Новина українською

Хавбек лондонского "Челси" Педро хочет вернгуться в "Барселону".

Напомним, 32-летний уроженец Санта-Крус-де-Тенерифе с 2005 по 2015 год выступал в рядах каталонского клуба, проведя в общей сложности 204 матча и забив 58 голов. В августе 2015-го игрок перешел в "Челси", перейдя за 19 млн фунтов.

"Если "Барселона" позовет, я брошу все (смеется). В межсезонье, когда мы играли с "Барселоной", был момент, когда после разговора с тренером появился вариант, но дверь вскоре закрылась. Сейчас я не знаю, как все сложится, мой контракт с "Челси" рассчитан до конца сезона.

"Вест Хэм"? Не знаю, посмотрим… Уверен только в том, что хочу продолжать получать удовольствие от футбола", – цитирует Педро Marca.

В нынешнем сезоне Педро провел за "Челси" во всех турнирах 10 матчей, забил 1 гол, сделал один ассист.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Педро
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