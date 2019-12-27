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Сульшер: Если мы будем играть стабильно, то попадем в топ-4 АПЛ

Англия
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Норвежец уверен, что его команда сможет прибавить

Сульшер: Если мы будем играть стабильно, то попадем в топ-4 АПЛ
Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер надеется, что его клуб сможет закончить сезон в топ-4 турнирной таблицы чемпионата Англии.

"Если мы будем играть стабильно, то нам не придётся сражаться за попадание четвёрку, мы уже будем там. Я говорил, что в следующем сезоне мы будем ещё более конкурентноспособными. У нас молодая команда, но я ожидаю от этого состава ещё больше в этом году. Мы показали, какая мы команда, и другие понимают, что в своей лучшей форме мы можем доставить им большие неприятности. Нам нужно заставить конкурентов чувствовать, что против нас тяжело играть. Мы должны играть с большей напористостью, энергией и самоотверженностью в каждой отдельной игре", — приводит слова Сульшера Sky Sports.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе манчестерской команды 28 очков. "Ньюкасл" (25) — на 10-м месте.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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