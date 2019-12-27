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Пол Скоулз: Клубный ЧМ? Для меня была важнее победа на местном чемпионате по бадминтону

Англия
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Англичанин не ценит титул, который завоевал с "МЮ" когда-то

Пол Скоулз: Клубный ЧМ? Для меня была важнее победа на местном чемпионате по бадминтону
UA-Футбол
Новина українською

Легендарный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал о своем отношение к клубному чемпионату мира.

"Когда мы участвовали в турнире, то было желание побеждать. Однако мы не очень серьезно к нему относились. Даже сейчас когда меня спрашивают, какой трофей я выигрывал за свою карьеру, редко вспоминаешь о клубном ЧМ.

"Ливерпуль" был очень доволен своей победой, и возможно они будут с радостью о ней вспоминать. Для меня победа на местном чемпионате по бадминтону все таки была важнее", - приводит слова англичанина ВВС.

Напомним, что с 2021 года клубный ЧМ будет серьезно изменен.

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В статье: Пол Скоулз Клубный ЧМ Ливерпуль
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