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Пол Скоулз: Клубный ЧМ? Для меня была важнее победа на местном чемпионате по бадминтону
Англичанин не ценит титул, который завоевал с "МЮ" когда-то
Легендарный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал о своем отношение к клубному чемпионату мира.
"Когда мы участвовали в турнире, то было желание побеждать. Однако мы не очень серьезно к нему относились. Даже сейчас когда меня спрашивают, какой трофей я выигрывал за свою карьеру, редко вспоминаешь о клубном ЧМ.
"Ливерпуль" был очень доволен своей победой, и возможно они будут с радостью о ней вспоминать. Для меня победа на местном чемпионате по бадминтону все таки была важнее", - приводит слова англичанина ВВС.
Напомним, что с 2021 года клубный ЧМ будет серьезно изменен.