Пол Скоулз: Клубный ЧМ? Для меня была важнее победа на местном чемпионате по бадминтону

Легендарный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал о своем отношение к клубному чемпионату мира.

"Когда мы участвовали в турнире, то было желание побеждать. Однако мы не очень серьезно к нему относились. Даже сейчас когда меня спрашивают, какой трофей я выигрывал за свою карьеру, редко вспоминаешь о клубном ЧМ.

"Ливерпуль" был очень доволен своей победой, и возможно они будут с радостью о ней вспоминать. Для меня победа на местном чемпионате по бадминтону все таки была важнее", - приводит слова англичанина ВВС.

Напомним, что с 2021 года клубный ЧМ будет серьезно изменен.