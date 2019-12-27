Тоттенхэм готов отдать Реалу ключевого игрока ради покупки Бэйла

Похоже что лондонский "Тоттенхэм" всерьез настроился вернуть в команду Гарета Бэйла. По данным ElDesmarque, "шпоры" приготовили очень серьезное предложение.

Они готовы пойти на обмен футболистами и отпустить в "Реал" Кристиана Эриксена. Также они выплатят дополнительно 30 миллионов евро.

"Сливочные" долгое время вели охоту за датчанином, однако позже переключили внимание на Поля Погба. Сейчас в подписании Эриксена заинтересован "Ювентус".

Ранее Жозе Моуриньо в позитивном ключе высказался о валлийском форварде.