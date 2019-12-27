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Тоттенхэм готов отдать Реалу ключевого игрока ради покупки Бэйла

Англия
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И 30 миллионов сверху

Тоттенхэм готов отдать Реалу ключевого игрока ради покупки Бэйла
UA-Футбол
Новина українською

Похоже что лондонский "Тоттенхэм" всерьез настроился вернуть в команду Гарета Бэйла. По данным ElDesmarque, "шпоры" приготовили очень серьезное предложение.

Они готовы пойти на обмен футболистами и отпустить в "Реал" Кристиана Эриксена. Также они выплатят дополнительно 30 миллионов евро.

"Сливочные" долгое время вели охоту за датчанином, однако позже переключили внимание на Поля Погба. Сейчас в подписании Эриксена заинтересован "Ювентус".

Ранее Жозе Моуриньо в позитивном ключе высказался о валлийском форварде.

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В статье: Гарет Бэйл Кристиан Эриксен Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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