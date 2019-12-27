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Стала известна дата перенесенного матча Вест Хэм - Ливерпуль
Команды сыграют в конце января
Из-за участия "Ливерпуля" в клубном чемпионате мира, его игра АПЛ с "Вест Хэмом" была перенесена. Сегодня стала известная новая дата.
На официальном сайте "красных" сказано, что подопечные Клоппа отправятся на стадион "Вест Хэма" 29-го января. Начало встречи в 21:45.
Матч второго круга будет сыгран менее, чем через месяц. А именно - 22-го февраля. О времени начала этой игры пока не сообщается.
Напомним, что вчера "Ливерпуль" разгромил "Лестер" и приблизил свое чемпионство.
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