Анчелотти уверен, что его команде не нужен новый нападающий

Совсем недавно Карло Анчелотти возглавил "Эвертон". Вчера он с трудом добыл первую победу, а на следующий день заявил, что линия атаки его команды не требует усиления.

"Я еще не говорил с руководством о трансферах, но уверен, что нам не нужен форвард. Действующие игроки в этой линии очень сильные.

Думаю, что сейчас нам следует сосредоточиться на трех ближайших матчах, а после уже думать, потребуется ли усиление", - приводит слова англичанина Sky Sports.

Ранее сообщалось, что основной форвард "Эвертона" попал в трансферный список "МЮ".