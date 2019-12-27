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Анчелотти уверен, что его команде не нужен новый нападающий

Англия
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Несмотря на слабую результативность

Анчелотти уверен, что его команде не нужен новый нападающий
UA-Футбол
Новина українською

Совсем недавно Карло Анчелотти возглавил "Эвертон". Вчера он с трудом добыл первую победу, а на следующий день заявил, что линия атаки его команды не требует усиления.

"Я еще не говорил с руководством о трансферах, но уверен, что нам не нужен форвард. Действующие игроки в этой линии очень сильные.

Думаю, что сейчас нам следует сосредоточиться на трех ближайших матчах, а после уже думать, потребуется ли усиление", - приводит слова англичанина Sky Sports.

Ранее сообщалось, что основной форвард "Эвертона" попал в трансферный список "МЮ".

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Ришарлисон
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