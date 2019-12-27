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Вулверхэмптон - Манчестер Сити 3:2. Поединок противоречий

Англия
(1 голосов)

Стратегическая неудача "горожан" и дубль Стерлинга, который так и не стал героем встречи

Вулверхэмптон - Манчестер Сити 3:2. Поединок противоречий
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АПЛ. 19-й тур

Стадион: Молине (Вулверхэмптон)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Вулверхэмптон - Манчестер Сити 3:2

Голы: Траоре 55, Хименес 82, Доэрти 90 - Стерлинг 25, Стерлинг 50

Нереализованный пенальти - Стерлинг 25 (вратарь)

Вулверхэмптон: 11. Р. Патрисиу, 2. Доэрти, 16. Коуди, 19. Хонни (Винагре 73), 32. Дендокер, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 18. Жота (Нету 79), 37. Траоре, 9. Хименес.

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 22. Менди, 30. Отаменди, 7. Стерлинг, 16. Родри, 17. де Брюйне (Гюндоган 67), 25. Фернандиньо, 21. Д. Силва, 10. Агуэро (Браво 14), 26. Марез (Гарсия 46).

Предупреждения: Отаменди 60

Удаления: Эдерсон 12

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В статье: Хосеп Гвардиола Вулверхэмптон Рахим Стерлинг Манчестер Сити
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Комментарии (9)
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Stops2012 (ua)
28.12.2019 в 00:13
а всё потому что фартового зину в старт не ставят
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+2
0
Justise (Львів)
28.12.2019 в 00:06
А хтось писав що Сіті візьме у Траоре...як у воду глядів.
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0
0
avatar
almostfullmoon (Днепропетровск)
28.12.2019 в 00:05
Поздравляем Ливер с чемпионством апл
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0
-1
Forsaken (Черкаси)
28.12.2019 в 00:05
А найбільше порадувало те як обісрався Менді )))))
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
28.12.2019 в 00:01
А у этих волков таки стальные яйца
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0
0
efim423 (odessa)
27.12.2019 в 23:54
Пеп ещё не допёр что Зина фартовый .
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+2
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
27.12.2019 в 23:52
Если так и дальше пойдет, может и Моуриньо Пепа обогнать. Совсем раскисли горожане...
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
27.12.2019 в 23:50
Было весело, даже очень. Браво, Волки. Отобрать 6 очков в сезоне у чемпиона - это дорогого стоит.
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0
0
avatar
Romerik (YNWA)
27.12.2019 в 23:46
Ахах. Добрейший вечерочек, Сити. До свидания
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+2
0

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