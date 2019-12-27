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Вулверхэмптон - Манчестер Сити 3:2. Поединок противоречий
Стратегическая неудача "горожан" и дубль Стерлинга, который так и не стал героем встречи
АПЛ. 19-й тур
Стадион: Молине (Вулверхэмптон)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 3:2
Голы: Траоре 55, Хименес 82, Доэрти 90 - Стерлинг 25, Стерлинг 50
Нереализованный пенальти - Стерлинг 25 (вратарь)
Вулверхэмптон: 11. Р. Патрисиу, 2. Доэрти, 16. Коуди, 19. Хонни (Винагре 73), 32. Дендокер, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 18. Жота (Нету 79), 37. Траоре, 9. Хименес.
Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 22. Менди, 30. Отаменди, 7. Стерлинг, 16. Родри, 17. де Брюйне (Гюндоган 67), 25. Фернандиньо, 21. Д. Силва, 10. Агуэро (Браво 14), 26. Марез (Гарсия 46).
Предупреждения: Отаменди 60
Удаления: Эдерсон 12