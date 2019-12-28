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Бернли - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ

Англия
(2 голосов)

UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 28 декабря, начало встречи в 21:45

Бернли - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
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На удивление легко, после ряда неудач, "Ман Юнайтед" в прошлом туре разобрался с "Ньюкаслом". Команда Сульшера, словно в лучшие времена, буквально уничтожила "сорок" 4:1, показав очень качественный футбол и готовность к возможным будущим свершениям. "Бернли" соперник примерно одного уровня с "ирисками", но подтвердят ли манкунианцы свой класс и докажут превосходство над командой из средней части турнирной таблицы?

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Терф Мур (Бернли)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Бернли 21:45 Ман Юнайтед

Команда Шона Дайча два дня назад проиграла "Эвертону" в очень напряженной игре – 0:1. Очевидно, что экономят силы команды АПЛ, стараясь не провалиться в боксинг-дей. Несмотря ни на что есть потенциал и глубина запаса у "Бернли", чтобы реабилитироваться за прошлую неудачу и дать бой "красным дьяволам".

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В январе этого года последний раз встречались между собой "МЮ" и "Бернли". Тогда получилась боевая и увлекательная встреча, которая завершилась результативной ничьей 2:2. А вот на поле соперника "Ман Юнайтед" побеждал последний раз в сентябре прошлого года – 2:0. Вообще на "Терф Мур" манкунианцы выступают очень даже неплохо, с августа 2009-го года не проигрывая (три победы и одна ничья).

"Манчестер Юнайтед" очень необходима победа, ведь есть вероятность обойти в турнирной таблице "Тоттенхэм" и вплотную подойти к "Челси". Но нестабильность – главная проблема команды Сульшера, а еще не хватает сил максимально эффективно проводить каждый следующий матч. Вряд ли гости смогут в 20-м туре разжиться тремя очками. Прогноз: ничья 1:1.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бернли Прогнозы
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