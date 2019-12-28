Катастрофа Пепа. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 3:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити, которые встречались в 19-м туре английской Премьер-лиги. Горожане с 13-й минуты играли в меньшинстве после удаления Эдерсона, однако это не помешало им забить два гола - Стерлинг оформил дубль. Впрочем, удержать преимущество Сити не смог. Траоре начал камбэк классным дальним ударом, он же заставил провалиться конкурента Зинченко на левом фланге обороны и отдал результативный прострел, а на 89-й минуте Доэрти поставил точку. Манчестер Сити отстал от Ливерпуля уже на 14 очков.

Английская Премьер-лига. 19-й тур

Вулверхэмптон - Манчестер Сити 3:2

Голы: А.Траоре 55, Хименес 82, Доэрти 89 - Стерлинг 25, 50

Удаление: Эдерсон 13