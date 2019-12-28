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Вест Хэм определится с будущим Пеллегрини сразу после Нового года

Англия
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Наставнику дали ещё два матча на исправление ситуации

Вест Хэм определится с будущим Пеллегрини сразу после Нового года
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Будущее главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини прояснится в ближайшие 5 дней. Подопечные Пеллегрини проиграли три из четырех последних матчей и сейчас находятся в одной строчке и одном очке от зоны вылета.

По информации The Guardian, руководство клуба дало 66-летнему специалисту два матча на исправление ситуации. В случае неудач в сегодняшней встрече против "Лестера", а также потери очков в игре против "Борнмута", которая пройдет в первый день 2020 года, наставник будет уволен.

В случае расставания с Пеллегрини клуб вновь обратится к Дэвиду Мойесу, который спасал "молотобойцев" от вылета в сезоне 2017/18, также возглавив команду посреди сезона.

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" собирается продать Андрея Ярмоленко с целью омоложения состава.

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В статье: Андрей Ярмоленко Мануэль Пеллегрини Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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