Норвич - Тоттенхэм. Прогноз на матч АПЛ

У "Тоттенхэма" неожиданно появилась хорошая возможность подняться на четвертое место в турнирной таблице, обойдя "Челси" и оказаться в "лигочемпионовской зоне". Соперник у "шпор" вполне приемлемый, явный аутсайдер чемпионата, который проиграл в 13 матчах из 19-ти в этом сезоне. Всего две победы у "Норвича" в этом чемпионате.

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж)

Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Норвич 19:30 Тоттенхэм

"Канарейки" проиграли в двух последних матчах АПЛ – "Астон Вилле" (0:1) и "Вулверхэмптону" (1:2). Но в 17-м туре хватило сил у подопечных Фарке отстоять ничью с "Лестером" (1:1). Очень непредсказуемый "Норвич", проигрывая матчи равным по классу соперникам, но иногда отбирая очки у лидеров.

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Два дня назад "Тоттенхэм" справился с "Брайтоном" (2:1), хотя проигрывал по ходу встречи. Постепенно Моуриньо ставит игру "шпорам", а может на старых навыках и связях действует "Хотспур". Пока промежуточные результаты довольно неплохи, однако подождем матча с "Норвичем".

В сезоне 2015/16 последний раз встречались эти соперники, тогда "Тоттенхэм" дважды с одинаковым счетом разгромил "канареек" 3:0, чем поспособствовал вылету из Премьер-лиги. Сейчас история может повториться, лондонцы явные фавориты, вряд ли что-то может помешать им набрать очередные три очка. Прогноз: победа гостей 3:1.