Бернли - Ман Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В трех последних матчах у "Ман Юнайтед" полный набор результатов – победа, ничья и поражение. В 20-м туре соперник относительно приемлемый, однако никто не знает, в каком состоянии находятся игроки после всего одного дня отдыха. А вот "Бернли" после поражения от "Эвертона" в прошлом туре (0:1) на своем поле и перед своими болельщиками постарается реабилитироваться.

Подробнее о матче Бернли – Ман Юнайтед читайте в отдельном материале.

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Бернли 21:45 Ман Юнайтед

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