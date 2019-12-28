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АПЛ. Брайтон разбирается с Борнмутом

Англия
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"Чайки" уходят из опасной зоны ближе к середине турнирной таблицы

АПЛ. Брайтон разбирается с Борнмутом
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"Брайтон" самая гостеприимная команда чемпионата, ведь "чайки" проиграли девять домашних игр Премьер-лиги в 2019 году, больше, чем любая другая команда в турнире. Однако в 20-м туре подопечные Поттера не отпустили из своих сетей "Борнмут". Существенно помог быстрый гол Джаханбакша. Мопе хотел бить сам, но скинул мяч иранцу, который классным ударом поразил цель. Это третий легионер из Ирана, забивший гол в истории Премьер-лиги (ранее были Ашкан Дежага и Андраник Теймурян). Дежага отличился еще в апреле 2014 года.

В дальнейшем на поле шла равная борьба, хотя голевых моментов не хватало. Большими силами не атаковала ни одна из команд. Особо пассивно смотрелись гости. Второй решающий мяч посчастливилось забить Муйу после паса с левого края от Троссарда. Завбек здорово разобрался в штрафной с защитником и пробил под дальнюю штангу.

Эта победа значительно поправила турнирное положение "Брайтона энд Хоув Альбион", а вот "Борнмут" все еще остается на расстоянии в два очка от зоны вылета.

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Амекс (Брайтон)

Брайтон - Борнмут 2:0

Голы: Джаханбакш 3, Муй 79

Брайтон: 1. Райан, 4. Даффи, 5. Данк, 22. Монтойя, 33. Берн, 8. Биссума (Маррей 89), 18. Муй (Стивенс 84), 24. Преппер, 7. Мопе, 11. Троссар, 16. Джаханбакш (Альсате 84).

Борнмут: 12. Рэмсдейл, 3. Кук, 21. Рико, 33. Мефем, 4. Гослинг, 17. Стейси, 29. Биллинг, 19. Станислас (К. Уилсон 62), 7. Кинг (С. Кук 73), 9. Соланке, 22. Уилсон (Фрэйзер 62).

Предупреждения: Кук 22, Биллинг 67

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут
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