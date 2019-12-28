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Мане: Ливерпуль извлек урок из прошлогоднего поражения в чемпионской гонке АПЛ

Англия
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Сенегалец прокомментировал чемпионскую гонку в чемпионате Англии

Мане: Ливерпуль извлек урок из прошлогоднего поражения в чемпионской гонке АПЛ
Новина українською

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане поделился мыслями насчет чемпионской гонки в нынешнем сезоне АПЛ.

"Когда проигрываешь чемпионскую гонку, это сильно бьет психологически, поэтому мы постоянно концентрируемся на одной цели: мы хотим что-нибудь выиграть.

Мы извлекли урок из прошлогодней ошибки. Для нас это был тяжелый период, но, думаю, мы извлекли урок. На мой взгляд, в этом сезоне мы выглядим лучше, чем в прошлом. Это новое приключение для нас. Нужно продолжать работать и поддерживать нынешний уровень.

В ситуации, в которой мы сейчас оказались, нужно уметь жертвовать собой. Нужно справиться с этим и двигаться дальше. Все мы ежедневно работаем, чтобы становиться лучше и лучше", – рассказал Садио Мане.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Садио Мане
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Источник:
Telegraph
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