Мане: Ливерпуль извлек урок из прошлогоднего поражения в чемпионской гонке АПЛ

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане поделился мыслями насчет чемпионской гонки в нынешнем сезоне АПЛ.

"Когда проигрываешь чемпионскую гонку, это сильно бьет психологически, поэтому мы постоянно концентрируемся на одной цели: мы хотим что-нибудь выиграть.

Мы извлекли урок из прошлогодней ошибки. Для нас это был тяжелый период, но, думаю, мы извлекли урок. На мой взгляд, в этом сезоне мы выглядим лучше, чем в прошлом. Это новое приключение для нас. Нужно продолжать работать и поддерживать нынешний уровень.

В ситуации, в которой мы сейчас оказались, нужно уметь жертвовать собой. Нужно справиться с этим и двигаться дальше. Все мы ежедневно работаем, чтобы становиться лучше и лучше", – рассказал Садио Мане.