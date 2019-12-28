  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сесар Аспиликуэта: Надо забыть о тактике и вернуть уважение к Челси в домашних матчах
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сесар Аспиликуэта: Надо забыть о тактике и вернуть уважение к Челси в домашних матчах

Англия
(1 голосов)

Испанский защитник прокомментировал неудачные домашние матчи "синих"

Сесар Аспиликуэта: Надо забыть о тактике и вернуть уважение к Челси в домашних матчах
Новина українською

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта высказался насчет последных неудач "аристократев" в домашних играх.

"Соперники действительно видят, что мы не побеждаем, поэтому приезжают сюда с большей уверенностью, понимая, что могут выиграть.

Так что надо забыть о тактике. Нужно вернуть уважение к себе в домашних матчах, играть надежно на своем поле, потому что ненормально так часто проигрывать дома. На мой взгляд, давление от игры на своем поле не должно быть негативным. Напротив. У нас есть игроки и достаточно мастерства, поэтому ситуацию нужно исправить.

Урок получился очень суровый – три домашних поражения и ни одного забитого мяча", – рассказал Сесар Аспиликуэта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сесар Аспиликуэта Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Guardian
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...