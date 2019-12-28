Сесар Аспиликуэта: Надо забыть о тактике и вернуть уважение к Челси в домашних матчах

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта высказался насчет последных неудач "аристократев" в домашних играх.

"Соперники действительно видят, что мы не побеждаем, поэтому приезжают сюда с большей уверенностью, понимая, что могут выиграть.

Так что надо забыть о тактике. Нужно вернуть уважение к себе в домашних матчах, играть надежно на своем поле, потому что ненормально так часто проигрывать дома. На мой взгляд, давление от игры на своем поле не должно быть негативным. Напротив. У нас есть игроки и достаточно мастерства, поэтому ситуацию нужно исправить.

Урок получился очень суровый – три домашних поражения и ни одного забитого мяча", – рассказал Сесар Аспиликуэта.