Карло Анчелотти: Эвертону не нужно слишком много смотреть на турнирную таблицу

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился мыслями после победы над "Ньюкаслом" в рамках 20-го тура АПЛ.

"Я счастлив. Команда хорошо сыграла. Я доволен, это была сложная игра. Мы начали очень хорошо. "Ньюкасл" очень старался, но мы победили, показав хорошую игру. Команда прогрессирует, это важно.

Мы хотим показывать хороший уровень игры. Это наша цель. Конечно, место в таблице важно, но мы должны сосредоточиться на следующей игре. Нам нужно стараться изо всех сил. Это победа. Нас судят за результат. Думаю, в конце мы заслужили победу. Я увидел команду с потрясающим духом.

Нам не нужно слишком много смотреть на турнирную таблицу, мы должны двигаться от матча к матчу", – рассказал Карло Анчелотти.