АПЛ. Тоттенхэм спасается во встрече с Норвичем, Лестер дожимает Вест Хэм

АПЛ. 20-й тур

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А ведь никто не говорил Жозе Моуриньо, что будет легко - первая ничья португальца с "Хотспур". На поединок с дебютантом Премьер-лиги, достаточно скромным соперником и явным аутсайдером (на последнем месте "канарейки") лондонцам не хватило мотивации. Более того, были периоды в игре, когда "Норвич" доминировал и выглядел более интересно. "Шпоры" откровенно разочаровали.

Неприятности для гостей начались после потери мяча в середине поля, Буэндия отпасовал на Вранчича, который прошел по центру и здорово пробил. Отыгрались подопечные Моуриньо после великолепного удара Эриксена со штрафного - 1:1. Казалось бы, необходимо добавить "Тоттенхэму", но "Норвич" не позволял этого сделать.

Снова хозяева вышли вперед после ошибки Орье, Пукки рвался к воротам, защитники неудачно выносили мяч и после двух странных рикошетов круглый оказался в сетке ворот гостей. Пришлось "шпорам" идти ва-банк, но получилось лишь отыграть второй мяч, что и так хорошо, судя по развитию событий. Кейна снесли в штрафной во время скоростной атаки, арбитр назначил пенальти и сам пострадавший реализовал одиннадцатиметровый.

Отметим, что это 136-й гол Кейна. Только Алан Ширер (145) и Серхио Агуэро (138) забили больше голов в Премьер-лиге в своих первых 200 матчах, чем Гарри Кейн. Слабое утешение, ведь "Хотспур" в 20-м туре так и не смог догнать "Челси".

Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж)

Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Норвич - Тоттенхэм 2:2

Голы: Вранчич 18, Орье 61 (а.г.) - Эриксен 55, Кейн 81 (пен.)

Норвич: 1. Крул, 2. Эронз, 5. Хэнли, 6. Циммерманн, 8. Вранчич, 11. Эрнандес, 12. Льюис, 27. Тетти, 17. Буэндия, 18. Штайперманн (Маклин 70), 22. Пукки.

Тоттенхэм: 22. Гассанига, 4. Алдервейрелд, 5. Вертонген (Мина Санчес 46), 21. Фойт (Лукас Моура 46), 24. Орье, 18. Ло Чельсо (Ламела 75), 19. Сессеньон, 20. Алли, 28. Ндомбеле, 23. Эриксен, 10. Кейн.

Предупреждения: Вранчич 22, Льюис 54, Крул 55 - Лукас Моура 69

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Проблемы "молотобойцев" мало интересуют "лис", котрые с удовольствием взяли лондонцев "тепленьким". Можно смело прогнозировать, что Пеллегрини уволят в ближайшее время и Ярмоленко после травмы будет работать уже с новым специалистом. Ничего особенного "Лестер" для победы не сделал, просто гости провели поединок на своем уровне.

Сначала Грей не реализовал пенальти, что не смутило подопечных Роджерса. Вывел вперед "Лестер" Ихеаначо после паса головой Переса. Удар головой с трех метров наносил Калечи при полном попустительстве защитников. Затем Форнальс пробил из пределов штрафной и вернул в игру статус-кво.

Однако в начале второго тайма Грей все же забил, исправив свою ошибку с нереализованным пенальти. Фактически один в один он переиграл Фабиански. Снова ассист на счету Переса, настоящего героя встречи. "Молотобойцы" выглядят не просто беззубо или слабо в атаках, но порой совершенно беспомощно. Только какое-то предновогоднее чудо или что-то большее оберегает "Вест Хэм" от зоны вылета (одно очко разницы от 18-го места).

Стадион: Олимпийский (Лондон)

Вест Хэм - Лестер 1:2

Голы: Форнальс 45 - Ихеаначо 40, Грей 57

Незабитый пенальти - Грей 12

Вест Хэм: 1. Фабиански, 4. Бальбуэна, 23. Диоп И., 26. Масуаку, 15. Санчес (Снодграсс 62), 8. Фелипе Андерсон, 10. Лансини (Аети 70), 18. Форнальс, 24. Фредерикс, 41. Райс, 22. Алле (Антонио 54).

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 5. Морган, 6. Эванс, 28. Фукс, 20. Чаудри, 11. Олбрайтон, 24. Менди ( Ндиди 70), 7. Грей, 14. Ихеаначо, 17. Перес (Мэддисон 64).

Предупреждения: Фабиански 9, Масуаку 49, Диоп 56, Райс 77