Стивен Джеррард: В наши дни матч Ливерпуля с Манчестер Юнайтед - это необязательно дерби

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард поделился мыслями накануне матча "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".

"Думаю, что у матчей "Селтик" - "Рейнджерс" и "Ливерпуль" - "МЮ" много общего, но сейчас "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" – это необязательно дерби.

Полагаю, что соперничество пошло от успеха, двух самых успешных команд в Англии, так что это еще одно сходство с дерби "Старой фирмы".

Считаю, что матч "Ливерпуль" – "Эвертон" гораздо больше похож на дерби"Рейнджерс" и "Селтика" по уровню горечи и ненависти в местной среде болельщиков.

"Ман Юнайтед" находится в 40 минутах езды, и, очевидно, больше не на вершине таблицы, в этом разница", – рассказал Стивен Джеррард.