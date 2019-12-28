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Стивен Джеррард: В наши дни матч Ливерпуля с Манчестер Юнайтед - это необязательно дерби

Англия
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Англичанин поделился мыслями накануне дерби

Стивен Джеррард: В наши дни матч Ливерпуля с Манчестер Юнайтед - это необязательно дерби
Новина українською

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард поделился мыслями накануне матча "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".

"Думаю, что у матчей "Селтик" - "Рейнджерс" и "Ливерпуль" - "МЮ" много общего, но сейчас "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" – это необязательно дерби.

Полагаю, что соперничество пошло от успеха, двух самых успешных команд в Англии, так что это еще одно сходство с дерби "Старой фирмы".

Считаю, что матч "Ливерпуль" – "Эвертон" гораздо больше похож на дерби"Рейнджерс" и "Селтика" по уровню горечи и ненависти в местной среде болельщиков.

"Ман Юнайтед" находится в 40 минутах езды, и, очевидно, больше не на вершине таблицы, в этом разница", – рассказал Стивен Джеррард.

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В статье: Стивен Джеррард Рейнджерс (Глазго) АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
Liverpool Echo
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