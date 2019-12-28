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Жозе Моуриньо: Футболисты Норвича защищались так, словно на кону стояли их жизни

Англия
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Наставник "шпор" поделился мыслями после ничьи с "Норвичем"

Жозе Моуриньо: Футболисты Норвича защищались так, словно на кону стояли их жизни
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с "Норвичем" в рамках 20-го тура АПЛ.

"Во втором тайме у нас были такие же ошибки, как и в первом. Мы очень, очень хорошо начали матч и имели 3-4 отличных момента в начале первого тайма. Но мы пропустили два очень неприятных гола. Мы допускаем ошибки в защите матч за матчем. Мне предстоит много работы, и до сих пор она была очень сложной, поскольку, как я всегда говорю, нужно стараться скрыть уязвимые места команды.

Нам нужно значительно прибавить в оборонительной работе, поскольку индивидуальных ошибок слишком много. Это раздражает, ведь мы хорошо играем и не можем действовать в еще более атакующей манере, чем во втором тайме. Игроки "Норвича" защищались так, словно на кону их жизни", – рассказал Жозе Моуринью.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Норвич Сити (Англия)
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Источник:
BBC
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