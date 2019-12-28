Трент Александер-Арнольд: Я всегда хотел стать легендой и капитаном Ливерпуля

Английский защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд поделился мыслями о своей карьере.

"Я всегда хотел стать легендой "Ливерпуля" - выигрывать трофеи, играть настолько часто, насколько возможно, побеждать, а также когда-то стать капитаном.

Конечно, я не смогу стать легендой "Ливерпуля", если уйду из него в другой клуб. Так что я сосредоточен на том, чтобы добиться максимального успеха здесь.Клопп всегда говорит о том, в чем мы можем прибавить.

Важно чувствовать, что тренер может дать тебе шанс. Ты никогда не станешь в себе сомневаться, если тренер подсказывает, что нужно сделать и в чем прибавить, чтобы начать выходить на поле", – рассказал Трент Александер-Арнолд.