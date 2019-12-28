  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Трент Александер-Арнольд: Я всегда хотел стать легендой и капитаном Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трент Александер-Арнольд: Я всегда хотел стать легендой и капитаном Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

21-летний футболист поделился своими планами

Трент Александер-Арнольд: Я всегда хотел стать легендой и капитаном Ливерпуля
Новина українською

Английский защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд поделился мыслями о своей карьере.

"Я всегда хотел стать легендой "Ливерпуля" - выигрывать трофеи, играть настолько часто, насколько возможно, побеждать, а также когда-то стать капитаном.

Конечно, я не смогу стать легендой "Ливерпуля", если уйду из него в другой клуб. Так что я сосредоточен на том, чтобы добиться максимального успеха здесь.Клопп всегда говорит о том, в чем мы можем прибавить.

Важно чувствовать, что тренер может дать тебе шанс. Ты никогда не станешь в себе сомневаться, если тренер подсказывает, что нужно сделать и в чем прибавить, чтобы начать выходить на поле", – рассказал Трент Александер-Арнолд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...